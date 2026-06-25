Alerta amarilla en Vigo: del tiempo de playa a la amenaza de tormenta

La llegada del verano, con la celebración de la noche de San Juan, ha dejado en Vigo altas temperaturas, tanto por el día como por la noche, pero desde este miércoles, las nubes han ganado en presencia.

Este jueves ha amanecido con lluvia y con esos mismos cielos nublados con los que se despidió el día de ayer. Eso sí, las temperaturas seguirán con registros altos.

Según la previsión de Meteogalicia, los termómetros podrían alcanzar los 26 grados, lo que sumado a la lluvia y las nubes podría traducirse en un tiempo tormentoso.

De hecho, está declarada la alerta amarilla en toda Galicia por tormentas desde las 00:00 y hasta las 15:00 horas.

La posibilidad de lluvia mezclada con termómetros que rondarán los 25 grados será también el clima que se experimentará mañana, viernes, y hasta el sábado por la mañana, aunque ya sin la alerta amarilla decretada.