Vigo registró 27 incidencias en la noche de San Juan

El Concello de Vigo autorizó en este San Xoán un total de 21 hogueras, aunque la fiesta fue mucho más allá del fuego en muchos barrios, con eventos y actividades paralelas organizadas para disfrutar de la noche más larga del año.

Con todo, el servicio de emergencias 112 tuvo que estar especialmente atento esta pasada noche para tratar de atender las posibles incidencias que podrían derivarse de un evento tan especial.

Así, según datos recogidos esta mañana por Europa Press, la ciudad olívica registró un total de 27 incidencias, siendo el segundo Ayuntamiento por número del conjunto gallego. Eso sí, muy por detrás de A Coruña ciudad, que anotó 72.

Galicia registró 374 incidencias

Galicia registró un total de 374 incidencias, que fueron por motivos sanitarios, cuestiones de seguridad ciudadana, incendios, accidentes de circulación y operativos de rescate. En ese sentido, 161 intervenciones estuvieron relacionadas con la asistencia sanitaria: intoxicaciones etílicas, desmayos y quemaduras producidas en hogueras.

Por otro lado, los cuerpos y fuerzas de seguridad actuaron en 67 incidentes por peleas, agresiones, así como por personas con comportamientos agresivos o alterados.

También, según la información del 112 Galicia, fueron numerosas las incidencias relacionadas con hogueras descontroladas, incendios en contenedores o situaciones parecidas. Todos los casos fueron resueltos sin consecuencias de especial relevancia.