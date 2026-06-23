Exigen retirar la firma de Ábalos del libro de honor de Vigo tras su condena por corrupción

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido la retirada "con carácter inmediato" de la firma del exministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, del libro de honor del Concello de Vigo tras la condena a 24 años de prisión a la que ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo por delitos de corrupción.

"Mantener el nombre de un condenado por organización criminal, cohecho y malversación en el libro de distinciones de la ciudad es una mancha inaceptable para nuestra institución y para todos los vigueses, circunstancia que no podemos tolerar", ha señalado.

La líder de la oposición ha recordado que se trata de "la condena más alta que se haya impuesto nunca en nuestro país a un exministro, lo que revela la gravedad del asunto a la espera, además, de cómo resulten otros procesos judiciales en curso".

Por ello, ha reclamado la retirada inmediata de la firma del exministro y ha anunciado que en el pleno del próximo lunes, 29 de junio, interpelará al gobierno local por ello. La rúbrica, ha recordado Luisa Sánchez, tuvo lugar el 3 de octubre de 2018 en una visita institucional "que se desarrolló entre risas y abrazos de Caballero con el ahora condenado y que, por cierto, no dejó en Vigo más que falsas expectativas al respecto del AVE por Cerdedo".