El PP de Vigo acusa a Caballero de dejar sin ejecutar más de 150 millones del presupuesto municipal

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado el "engaño masivo" de Abel Caballero con los presupuestos municipales.

Lo ha señalado después de que el gobierno local haya llevado este lunes a las comisiones informativas la liquidación presupuestaria de 2025 que revela que se han quedado sin ejecutar más de 150 millones de euros. "El gobierno local recauda dinero, y mucho, pero no lo devuelve a la ciudad", ha reprochado.

"Es un dinero que debería gastarse en los vigueses pero que, en vez de eso, sirve para seguir alimentando las arcas municipales hasta alcanzar los 215 millones de euros en remanentes", ha aseverado.

Sánchez asegura que se han quedado sin ejecutar uno de cada tres euros de los 451 millones consignados en el presupuesto municipal y en su mayoría se corresponden con las inversiones ya que apenas se gastaron 28,8 millones de un total de 122,7 anunciados para mejorar la ciudad, apenas el 23 por ciento.

"Caballero vende como ahorro y buena gestión económica, lo que en realidad es una gestión ficticia y el resultado de una mala planificación y exceso de propaganda", ha subrayado Luisa Sánchez. La líder de la oposición también ha censurado que, al mismo tiempo que las inversiones no se ejecutan, sí se aumenta la recaudación.

Además de la baja ejecución, el informe de control financiero presentado este lunes recoge además problemas relacionados con la mala gestión ya que, entre otras cuestiones, hace referencia a "graves desviaciones" en cuanto a, las subvenciones directas, donde el gobierno "incumple en la tramitación, en la publicidad y la transparencia". Así, más del 50 por ciento incumplen la ley al no ser publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

"En total, el gobierno local tramitó 96 ayudas por un importe de 5,3 millones de euros y, de ellas, solo se publicaron 46 que representan 2 millones de euros. Esto significa que más de la mitad, sobre todo en los ámbitos de deporte y bienestar social, no cumplen ni en términos de publicidad ni de transparencia. También presentan deficiencias en la documentación acreditativa y no cumplen con la normativa", denuncia la oposición.

Respuesta del Concello

En respuesta a estas declaraciones del Partido Popular, el concejal de Presupuestos y Hacienda, Jaime Aneiros, ha remitido un audio a los medios de comunicación en el que ha recordado que Vigo es la ciudad gallega con menos presión fiscal. Asimismo, ha hecho hincapié en que la ciudad de Vigo tiene 0 euros de deuda pública.

Por otra parte, ha hecho referencia a la deuda que tiene la Diputación de Pontevedra con la ciudad de Vigo: "Nos deben más de 6 millones de euros. No quieren financiar los vuelos de Peinador ni pagar la grada de Tribuna". "Ese es el modelo que defiende Luisa Sánchez", ha finalizado.