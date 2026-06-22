El AVE Vigo–Madrid bajará de las cuatro horas a partir del 15 de julio: "Era lo que reclamábamos"

El tiempo de viaje del AVE entre Vigo y Madrid se reducirá a partir del próximo 15 de julio, pasando a situarse por debajo de las cuatro horas gracias al avance de las obras en el túnel de Guadarrama. Así lo celebró este lunes el regidor, Abel Caballero.

Según ha explicado el alcalde, la duración del trayecto se fijará en torno a las 3 horas y 55 minutos, lo que supone una reducción respecto a los tiempos actuales. "Ya menos de cuatro horas, que era lo que yo reclamaba", ha señalado, atribuyendo esta mejora al progreso de los trabajos en la infraestructura ferroviaria.

El alcalde ha insistido en que el objetivo debe ser seguir reduciendo los tiempos de viaje entre Vigo y Madrid, y ha criticado la duración del trayecto actual debido al recorrido ferroviario.

Al respecto, ha recordado que ese AVE tiene que ir dando un rodeo de 100 kilómetros por Santiago, mientras no está operativa la conexión directa por Cerdedo, y ha reclamado el uso del bypass para que los viajeros que llegan a la capital compostelana no tengan que parar, como ahora, "hasta 7 minutos". "No queremos que haya paradas en Santiago", ha proclamado, y ha pedido "eliminar" esa parada en el viaje.