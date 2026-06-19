El Gobierno de Vigo cierra filas en defensa de su concejala de Seguridad: "¿Dimitir por qué?"

El Gobierno de Vigo cierra filas en defensa de su concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, imputada en el procedimiento por el que se investiga el accidente registrado en la atracción El Saltamontes y que le costó la vida a un joven en unas fiestas en Vigo. Así lo demostró en el pleno extraordinario celebrado este viernes en el Concello y que había sido impulsado por los grupos de la oposición -Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego- para exigir explicaciones.

Más concretamente, las propuestas sometidas a debate eran, por un lado, la petición de cese de Patricia Rodríguez Calviño, imputada por un posible homicidio imprudente; la creación de una comisión de investigación sobre el accidente mortal; y el traslado de las condolencias a la familia del joven fallecido en la atracción.

Estas propuestas, tal y como ha recogido Europa Press, no salieron adelante, ya que el PSOE hizo valer su mayoría absoluta para rechazarlas, y solo el PP votó a favor, ya que el BNG, tras la primera intervención de su portavoz, decidió abandonar la sesión en protesta por la celebración de un "pleno 'fake'" en el que el alcalde se negó a comparecer, como había solicitado la oposición.

El alcalde "calla" porque "no sabe ni qué decir", dicen en el PP

La portavoz del PP, Luisa Sánchez, ha lamentado que Patricia Rodríguez siga en su cargo, "intocable", pese a estar imputada por hechos graves, y que el alcalde "sigue sin responder" ni dar explicaciones. "Calla porque no sabe que decir, porque la gestión del gobierno local es indefendible", ha señalado, y ha advertido de que Abel Caballero debería haber comparecido "por iniciativa propia".

Sánchez ha afeado al alcalde su falta de "humanidad" y también la "frialdad" de la edila por trasladar la responsabilidad a la Policía Local en su declaración judicial.

"Las mismas preguntas siguen sin resolver", reprochan desde el BNG

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas ha afirmado que, si el alcalde y el gobierno hubieran dado explicaciones con total transparencia en su momento, el pleno de este viernes no sería necesario. Pero, ha añadido "686 días después, las mismas preguntas siguen sin responder, y el alcalde se negó a dar la cara".

El edil nacionalista ha recordado que, cuando la concejal informó a la Policía de que el Saltamontes no tenía autorización, ya llevaba casi dos días funcionando, y que, casi dos años después del accidente que costó la vida a Iván C.H., "no se asumió ninguna responsabilidad, no se reconoció ningún error ni se tomó ninguna medida concreta para que esto no se vuelva a repetir".

"Pedimos su comparecencia, le dimos la oportunidad de rectificar su silencio (...), pero en el BNG no venimos a chapotear en una desgracia", ha proclamado Pérez Igrexas, que ha vuelto a denunciar la negativa de Abel Caballero a dar explicaciones ante el pleno y ha repetido que un alcalde que se niega a comparecer ante hechos tan graves "no es digno de seguir siendo alcalde".

Tras concluir que no hay impedimento normativo y que Caballero "no comparece porque no quiere", ha denunciado que el gobierno local ha convertido el pleno en una "pantomima" y que el BNG no iba a legitimar un pleno "fake". Tras su intervención, los tres concejales nacionalistas abandonaron el salón de plenos.

"Sin sentencia firme no hay dimisión", concluyen en el PSOE

Por parte del gobierno local ha intervenido el concejal Carlos López Font, que ha calificado las palabras del portavoz del BNG de "torrente de demagogia" y que ha insistido en justificar la negativa del alcalde a intervenir en base al reglamento del pleno.

Con respecto a la imputación de Patricia Rodríguez, el portavoz socialista ha remarcado que el gobierno local respeta la investigación judicial y que "reclama y proclama la presunción de inocencia". "Estamos ante un procedimiento judicial con garantías, sin una sentencia (...), ¿Dimisión por qué? Sin una sentencia firme, de ninguna manera", ha proclamado.

Font ha remarcado que lo ocurrido en agosto de 2024 en las fiestas de Matamá fue "un lamentable accidente" y ha cuestionado qué pasará si Patricia Rodríguez dimite y resulta absuelta en el proceso. "Es una gran concejala, honrada, honesta y con capacidad política, ustedes no le llegan ni a la suela de los zapatos. Eso es lo que les molesta, no hay ningún motivo para dimitir", ha sentenciado.

Para el concejal socialista, la sesión extraordinaria de este viernes ha sido "el pleno de la carroña y de la cacería política", y ha afeado a PP y BNG su pretensión de "montar ruido y difamar". Todo ello, ha añadido, para "tapar" los resultados de las encuestas electorales y el hecho de que los portavoces de la oposición "son los peores candidatos de la historia de sus partidos, son políticamente inútiles" y hasta sus partidos "se ríen" de ellos.

"La ciudad les desprecia, siempre están en contra de Vigo, desesperados porque conocen las preferencias de los vigueses", ha remarcado López Font, antes de zanjar su intervención con unos versos de Antonio Machado: "Mala gente que camina y va a apestando la tierra".

El debate ha sido cerrado por la portavoz del PP, ante la ausencia del grupo nacionalista. Así, Luisa ha lamentado que al grupo socialista y al gobierno local "solo le importan los votos y las elecciones". "¿Cómo se atreven a hablar de encuestas cuando hay una víctima? Eso sí que es carroña", ha afirmado, antes de censurar que el alcalde sigue "empeñado en proteger a la concejal imputada por encima de la seguridad de los vigueses".