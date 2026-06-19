El arquitecto gallego César Portela, Premio Antonio Palacios de Arquitectura en Piedra en la Stone Gala 2026

El arquitecto gallego César Portela, Premio Nacional de Arquitectura, recibió el Premio Antonio Palacios de Arquitectura en Piedra en la Stone Gala 2026, el acto más emblemático de Stonegal, la feria internacional de la piedra natural que se celebra estos días en Vigo.

Con este reconocimiento, Stonegal distingue una trayectoria profesional marcada por la "sensibilidad hacia el territorio, el diálogo entre arquitectura y paisaje y el uso de materiales capaces de generar identidad y permanencia".

En el momento de recoger el galardón, Portela manifestó que "este premio me trae a la memoria las visitas que hacía con mi padre a las obras en que era Aparejador y me emocionaba como los trabajadores, nuestros inigualables canteiros, la transportaban, la manejaban, la colocaban, la trabajaban y la convertían, pese a su tremenda dureza, en piezas constructivas, artísticas y poéticas. Y todo ello me emocionaba tanto que me animó a hacerme arquitecto y hoy este premio que me otorgáis, sin menosprecio de otros, es el que más me satisface y me hace feliz".

El encuentro, que reunió a representantes del ámbito empresarial, institucional y arquitectónico; sirvió para reconocer la contribución de profesionales y entidades que impulsan la innovación, la calidad y la proyección internacional de la piedra natural, así como para poner en valor el papel de este material en la arquitectura contemporánea y en la transformación de los territorios.

Durante su intervención, Alejandro Miras, director de Stonegal, destacó que "la Stone Gala representa mucho más que una ceremonia de entrega de premios. Es un espacio de encuentro para reconocer a quienes contribuyen a que la piedra natural siga siendo sinónimo de innovación, excelencia y futuro".

El Alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, indicó que "siempre digo que la piedra es nuestro presente, nuestro pasado y también nuestro futuro, y en esta nueva edición de Stonegal queda más patente que nunca".

Premio a la Trayectoria en el sector y Premio Fundadores

La gala acogió también la entrega de otros dos reconocimientos con los que Stonegal quiso rendir homenaje a profesionales y empresas que han contribuido de forma decisiva al desarrollo de la industria de la piedra natural.

El Premio a la Trayectoria en el Sector recayó en José Luis de la Hoz, en reconocimiento a su contribución al crecimiento y profesionalización de esta actividad. Por su parte, el Premio Fundadores distinguió a Francisco Cabaleiro Nogueira y Nemesio Martínez Novás, fundadores de la primera generación de Canteras de Rosa Porriño, como reconocimiento a una trayectoria empresarial que contribuyó a sentar las bases del desarrollo del granito gallego y de su proyección nacional e internacional.

Stonegal 2026

La gala puso el broche a una intensa jornada de trabajo desarrollada en el marco de Stonegal 2026, que durante tres días reúne en Vigo a empresas, arquitectos, diseñadores, ingenieros, prescriptores y representantes institucionales procedentes de distintos países para analizar el futuro de la arquitectura y las nuevas aplicaciones de la piedra natural.

Stonegal cuenta en esta segunda edición con más de 70 empresas expositoras, 120 marcas representadas y un programa internacional que ha convertido a Galicia en punto de encuentro de referencia para la industria de la piedra natural, la arquitectura y la innovación constructiva. Stonegal es el principal evento de piedra natural celebrado en España, donde se presentarán todas las tendencias e innovaciones en arquitectura y decoración con piedra natural.