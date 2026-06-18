Vigo aumenta la recogida de materia orgánica: 327.340 toneladas en el primer trimestre del año

El regidor de Vigo, Abel Caballero, explicó este jueves que la ciudad aumentó la recogida de residuos orgánicos en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025. Así, se recolectó un 13,2% más de materia de los contenedores marrones, es decir, 327.340 toneladas, frente a las 289.180, de 2025.

El primer edil vigués instó a la ciudadanía a "implicarse" en materia de reciclaje, para "mejorar la sostenibilidad".

Actualmente, Vigo cuenta con 1.462 contenedores marrones para la recogida de materia orgánica distribuidos por toda la ciudad. El 93% son de carga lateral y, el 6%, trasera -ubicados estos últimos en calles más estrechas-.

Este tipo de contenedores se abren con la Tarjeta PassVigo, y están destinados a recibir los restos que se producen en la preparación de comidas y sobras. Se deben introducir en bolsas biodegradables para que este material pueda, a su vez, transformarse en compost.

En lo que tiene que ver con la recogida de materia orgánica mediante composteros en domicilios y centros educativos, la ciudad cuenta en estos momentos con 3.909 instalados en casas particulares y 58 en colegios. Desde el año 2023 se gestionaron 1.793 toneladas de orgánico, que se destinan a abonos naturales.

"Vigo +Sostible"

El próximo jueves, día 25 de junio, la ciudad acogerá la primera jornada local destinada a la transición ecológica. Estará organizada por el Concello, el Consorcio de la Zona Franca y la Asociación Española del Automóvil Ecológico.

La cita, presentada este jueves por el portavoz del Gobierno, Carlos López Font, girará sobre la movilidad sostenible, la multienergía, y el certificado de ahorro energético. Se desarrollará entre las 10:00 horas y las 13:30 horas en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

Administraciones, empresas y agentes presentarán soluciones de transición energética, innovación ambiental y movilidad sostenible. Participarán, además, directivos de empresas líderes en movilidad urbana como Arriva y Repsol.