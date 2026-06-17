La Xunta dice que dio a Vigo en un año 7,6 millones y Caballero califica la aportación de "miseria"

Nueva confrontación entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo, en esta ocasión, por asignaciones económicas. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, explicó este miércoles que el Gobierno gallego aportó este año a la ciudad un total de 7,6 millones de euros a través del Fondo de Cooperación Local. Además, añadió, desde 2020 esta cifra se elevaría "hasta los 41 millones", criticando, al mismo tiempo, que el Ayuntamiento olívico "rechace otras ayudas".

"No tiene sentido reclamar más fondos cuando acaba de rechazar un taller de empleo y fondos para la promoción turística de la ciudad", indicó la delegada del Ejecutivo autonómico, refiriéndose a la subvención de 445.000 euros concedida por la Xunta para poner en marcha una nueva edición de Vigo Capacita y que finalmente no se ejecutará "por la negativa" del ayuntamiento.

En el mismo sentido, Ortiz ha recordado la ayuda de 200.000 euros para la promoción turística de la ciudad en destino.

"Una miseria", según Caballero

Ante esta situación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a enviar un audio a los medios de comunicación criticando la asignación a Vigo del Fondo de Cooperación Local, que sitúa en 6,2 millones (que es el fondo base, al que la Xunta suma el fondo de gestión de residuos, tal y como recoge Europa Press) indicando que es una "miseria".

El regidor ha asegurado que la Constitución Española obliga a las comunidades autónomas y al Estado a financiar a los ayuntamientos y mientras el Gobierno aporta 125 millones, la Xunta 6,2 millones, insiste.

"Es un escándalo. Castigan a Vigo de forma muy muy importante", ha dicho, insistiendo en que el Fondo de Cooperación aporta a Santiago 4,1 millones (se incluye el fondo de gestión de residuos) y a Vigo 6,2 millones (7,6 con el fondo de gestión de residuos, remarca EP).

Pese a ello, indica que la Xunta "prima a las ciudades que tienen menos habitantes y castiga a las más grandes", ha sentenciado.