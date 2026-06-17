Dos detenidos por tráfico de drogas en Vigo, uno de ellos tenía una orden de expulsión vigente

Dos varones han sido detenidos durante la madrugada del pasado jueves por la Policía Nacional de Vigo en el marco de dos intervenciones independientes contra el tráfico de drogas. En ambas actuaciones se incautaron de diversas sustancias estupefacientes y, en uno de los casos, se detuvo además a un individuo con una orden de expulsión vigente.

La primera intervención se produjo en las inmediaciones de la calle Príncipe, cuando los agentes identificaron a un varón que portaba una mochila. En el interior de la misma escondía seis gramos de cocaína lista para su distribución y 2300 euros en efectivo; por lo que fue detenido por un delito de tráfico de drogas.

Horas más tarde, los agentes practicaron una segunda detención en la zona del Casco Vello tras identificar a otro hombre que portaba dos dosis de MDMA y dinero en efectivo en su cartera. Durante el registro, también localizaron ocultos entre su ropa una bolsa con cocaína rosa y tres envoltorios más de MDMA. En total, le intervinieron cuatro gramos de MDMA y dos gramos de cocaína rosa.

Además, comprobaron que sobre el detenido pesaba una orden judicial de búsqueda y detención, así como una resolución gubernativa de expulsión del territorio español.