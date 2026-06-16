La Policía frustra en Vigo distintos robos en el interior de vehículos en As Travesas y Ramón Nieto

La Policía Nacional de Vigo -más concretamente, agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia- detuvo en las últimas horas a dos individuos a los que se les atribuye la autoría de varios robos en el interior de vehículos.

Una de las intervenciones ocurrió en el barrio de As Travesas. Allí un repartidor de una empresa de fruterías alertó a los agentes de que acababan de sustraerle su mochila del interior del vehículo de trabajo. Además, minutos antes, otro ciudadano había advertido al cuerpo policial de que, en la misma zona, un varón intentaba abrir vehículos y acceder a su interior.

Los agentes localizaron al individuo y comprobaron que portaba la mochila sustraída al repartidor, un neceser con llaves de distintas fruterías y más efectos de origen desconocido. Ante estos hechos, procedieron a su detención y a la intervención de los efectos, entregando de inmediato sus efectos al repartidor.

En esa misma zona los agentes localizaron otros dos vehículos con síntomas de haber sido forzados y tras localizar a sus propietarios procedieron a entregarles los efectos que les habían sido sustraídos y que portaba el varón detenido.

Detenido en Ramón Nieto

El viernes 5 de junio, durante la madrugada, agentes del GOPD que patrullaban en un indicativo camuflado detuvieron a un varón por un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en el entorno de la calle Ramón Nieto.

El varón fue localizado portando entre sus ropas diversos efectos sustraídos del turismo, entre ellos una bolsa con monedas y un mono de color negro "con una inscripción característica", según fuentes policiales. Los agentes procedieron a su detención y a la devolución de los efectos a su legítimo propietario.