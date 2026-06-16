Hasta 200.000 euros de multa en Nigrán (Pontevedra) para quien cave grandes agujeros en las hogueras de San Xoán

Se acerca la celebración de San Xoán o la noche con la que arrancará oficialmente el verano y, para entonces, los Concellos que concentran el mayor número de celebraciones se preparan para que todo transcurra sin incidencias. En el caso de Nigrán, se pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia en Praia América y Panxón que, entre otros objetivos, buscará impedir que se excaven grandes agujeros durante el evento.

Un total de 200 efectivos -distintas fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil- contarán con más vehículos aéreos que en 2025. Esto les permitirá vigilar todo el arenal y también aquellas calas más alejadas de Monteferro o Lourido.

Tal y como recordó el propio Concello tras la Junta Local de Seguridad mantenida entre Abel Losada, el alcalde de Nigrán, Juan González, y distintos concejales, las multas por "desobedecer y cavar" ascienden de 100 a 3.000 euros -en el caso de las leves- y hasta los 200.000 euros -en lo tocante a las graves-.

Al evento se sumará un equipo de concienciación ambiental conformado por voluntarios del refugio de animales "La Isla de Tali", que repartirá bolsas de basura y recordará a los asistentes las obligaciones de mantener en perfectas condiciones y cuidar el espacio natural.

Nigrán contará, además, por segundo año consecutivo, con un Puesto de Mando Avanzado de la Axencia Galega de Emerxencias. Se vigilarán los accesos a los arenales y, concretamente, que no se entre a ellos con palos, leña o herramientas para hacer agujeros.

A los efectivos a pie de playa se sumarán los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil y otras siete cámaras móviles, un dron y otro especializado y posibilitado para contabilizar, localizar e identificar a quien no respete la ley. En este extremo, desde el Consistorio inciden en que el incumplimiento de medidas "acarrexa sancións que oscilan de leve a moi grave, porque poderían comprender desde á alteración do ecosistema litoral ata unha infracción da lei de seguridade cidadá". Se blindará, por completo, el sistema dunar.

"O ano pasado acabamos a festa sen ningún dano no areal, con cero buracos e apenas lixo, así que este ano traballamos para que sexa igual e para que nuns anos non sexa preciso nin sequera prohibir", señaló el alcalde, Juan González, quen unha edición máis apela a que cada grupo recolla o seu lixo e que se absteña de acceder con palas ou material para facer lume porque non se permitirá.

El dispositivo se pondrá en funcionamiento el lunes, día 23, y estará integrado por un hospital de campaña en las pistas deportivas de Gaifar. Se habilitará un punto lila para posibles casos de violencia sexual contra mujeres que estará operativo entre las 18:00 horas y las 02:00 horas del día siguiente.

El Concello de Nigrán confeccionará, como cada año, dos grandes hogueras en Panxón -las únicas permitidas en la playa- y, a mayores, ha autorizado un total de 68 a particulares y entidades del municipio.