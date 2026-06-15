El TSXG reconoce la propiedad de una finca en Cabral tras casi 30 años de conflicto con comuneros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido al vecino de la parroquia viguesa de Cabral la titularidad de una finca tras casi 30 años de conflicto con la Comunidade de Montes en Man Común de Santa Mariña de Cabral.

En concreto, Europa Press informa de que el TSXG ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la representación legal de los comuneros a una sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que ha su vez desestimaba un recurso contra un fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad, que desestimaba las pretensiones de la Comunidad de Montes.

Según explica la Plataforma Gelaga de Afectados por Comunidades de Montes, la parcela pertenece a la familia de Ramón Arines, quien la compró en 1996 para reconstruir la casa allí existente e ir a vivir en ella.

"Pero su proyecto duró muy poco tiempo, porque se vio obligado a parar las obras en el inmueble por la presión de los comuneros, empeñados en hacer una permuta, y por las sucesivas acciones intimidatorias que sufrió, como un incendio o un derribo parcial del muro de cierre", indica la Plataforma.

Durante todo el proceso judicial, se volvió a poner en cuestión la validez del plano de 1891 en el que se basan los comuneros para reclamar la titularidad de las parcelas. La Plataforma ha aplaudido esta resolución, que "pone fin al calvario que sufrió el dueño del terreno durante décadas".