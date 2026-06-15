Retraso en el servicio de socorrismo en las playas de Redondela (Pontevedra) por un recurso administrativo

El Concello de Redondela ha informado de que el inicio del servicio de socorrismo en las playas de A Punta y Arealonga sufrirá un retraso temporal debido a la interposición de un recurso administrativo contra el proceso de licitación del contrato.

Esta circunstancia obliga a suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) dicte una resolución firme.

Según ha explicado la alcaldesa, Digna Rivas, el Gobierno local está supeditado a los plazos legales de este órgano independiente, aunque reiteró su compromiso con la seguridad en los arenales. "En cuanto llegue la resolución del tribunal, el Concello agilizará al máximo todo el proceso administrativo para que el servicio de socorrismo pueda comenzar lo antes posible", ha asegurado la regidora.

Mientras tanto, el servicio de limpieza de playas ya está operativo en seis arenales del municipio y se mantendrá de forma ininterrumpida hasta el próximo 15 de septiembre. Las playas de A Punta, Arealonga y Os Penedos contarán con mantenimiento diario, que se extenderá también a los paseos marítimos de Cesantes, Arealonga y Cardona, accesos, zonas verdes, aparcamientos y áreas infantiles. Además, Soutoxuste y Rande tendrán limpieza tres días a la semana y Cabanas, en Trasmañó, dos jornadas semanales.

Los trabajos se realizan siguiendo criterios de protección del ecosistema litoral, con recogida manual de algas, arribazones y restos vegetales, y en colaboración con un centro especial de empleo de iniciativa social.