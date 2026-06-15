El Banco de Alimentos de Vigo hace balance del Mayo Solidario de Gadis: 42.000 kilos recaudados

La Fundación Provincial Banco de Alimentos recaudó más de 42.000 kilos de comida durante el reciente Mayo Solidario de Gadis. Se trata de un incremento del 11% con respecto a la misma campaña del año 2025.

Vigo volvió a ser la localidad que más alimentos físicos recogió, acercándose a los 16.000 kilos. Por otra parte, en la comarca de O Salnés se donaron más de 5.600 kilos, en Pontevedra ciudad 3.000 kilos y en la zona de O Morrazo unos 1.500 kilos.

Como es habitual, la iniciativa se desarrolló en formato mixto, con lo que se podía donar alimentos físicos o realizar aportaciones económicas al pasar por caja. Los donativos económicos quedaron depositados en la propia cadena Gadis y el Banco irá retirando de cada supermercado, en función de sus necesidades diarias.

En el año 2025 la Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos, incrementando en un 6 por ciento el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. Actualmente, llega a más de 22.000 beneficiarias y beneficiarios, a través de 159 entidades benéficas.