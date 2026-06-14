Nace "O Vigo que Queremos", una coordinadora ciudadana que reclama un cambio de modelo para la ciudad Cedida

Este sábado se ha presentado en Castrelos "O Vigo que Queremos", formado por más de treinta asociaciones de la ciudad que ponen en liza un frente común para reclamar un cambio "positivo y necesario" en el modelo de ciudad ante lo que definen como extractivismo corporativo, especulación, gobernanza de espaldas a la ciudadanía y destrucción del territorio.

Esta coordinadora nace con la voluntad de representar de forma transversal y unificada a asociaciones, plataformas y entidades de carácter social, cultural, ecologista y vecinal de toda el área metropolitana de Vigo, además de reivindicar su papel como representantes de una ciudadanía activa y agentes fundamentales para detectar las preocupaciones reales de los barrios.

En este sentido, defiende que escuchar a las asociaciones y plataformas ciudadanas es una obligación de toda administración democrática y un paso imprescindible para diseñar políticas públicas eficaces, ajustadas a la realidad de la calle.

Según denuncia "O Vigo que Queremos", las distintas administraciones que intervienen en la gobernanza de Vigo y su área metropolitana —Concello, Xunta de Galicia, Autoridad Portuaria o Zona Franca, entre otras— atienden más a los fondos buitre y a los grandes grupos empresariales que a la vecindad.

En representación de las 31 organizaciones que conforman a día de hoy "O Vigo que queremos", Lurdes Arias, de Salvemos a Barroca, leyó un manifiesto en el que reclama un cambio de modelo urbano para construir una ciudad más habitable, verde y con memoria.

La coordinadora exige la defensa integral de la ría y el litoral, con el fin de los rellenos y vertidos; más zonas verdes, protección de los montes y medidas frente a la contaminación y la isla de calor; una movilidad sostenible basada en el transporte público, la intermodalidad y la pacificación del tráfico; y políticas que garanticen el derecho a la vivienda, con la declaración de Vigo como zona tensionada, una moratoria a las viviendas turísticas y más vivienda pública.

También reclama la protección del patrimonio material e inmaterial, más equipamientos culturales y una participación ciudadana real y vinculante en las decisiones que afectan al futuro de la ciudad.