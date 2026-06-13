Controlado el incendio en una nave industrial de O Rosal (Pontevedra) que obligó a confinar la zona

Equipos de bomberos trabajan este sábado en la extinción de un incendio declarado en una nave industrial situada en la carretera das Baladas, en O Rosal.

El fuego, que comenzó poco antes de las 14:00 horas, provocó el colapso del techo de la infraestructura, aunque ya se encuentra controlado, según informó el 112 Galicia. En el interior de la nave se almacenaban productos para la desinfección de piscinas, concretamente cloro, que durante la combustión podrían liberar sustancias tóxicas.

Aunque la instalación se encuentra apartada del núcleo poblacional, los servicios de emergencia ordenaron el confinamiento preventivo de la zona hasta que se disipase la nube de combustión y mejorase la situación.

En el operativo continúan trabajando los bomberos del Baixo Miño, el GES de A Guarda, Protección Civil de O Rosal y la Guardia Civil. También fueron informados Augas de Galicia y Meteogalicia para controlar cualquier posible afección al entorno o a la calidad del aire. Ninguna persona necesitó asistencia médica.

Incendio en un garaje de O Grove

Cuatro personas han resultado afectadas este sábado por un incendio declarado en el garaje de una vivienda situada en Tragove, en el municipio pontevedrés de Cambados, donde también tuvieron que ser atendidos dos miembros de los equipos de emergencias por golpes de calor y quemaduras leves.

Según informó el 112 Galicia, el aviso se recibió poco antes de las 16:00 horas, cuando varios particulares alertaron de un fuego en una casa y advirtieron de que podía haber personas en el interior que necesitasen ayuda.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ribadumia, efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de Cambados, la Policía Local y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que finalmente trasladaron a cuatro vecinos afectados.

El incendio calcinó por completo el garaje, en cuyo interior había dos vehículos, una caldera y un camping gas que llegó a explotar durante el suceso.