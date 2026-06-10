Vigo renovará la pasarela de la playa de la Sirenita, en Coruxo

El Concello de Vigo renovará la pasarela de la playa de Fontaíña, comúnmente conocida como "la Sirenita", en la parroquia de Coruxo. En concreto, la actuación contará con una inversión de 48.082 euros y consistirá en la construcción de las estructuras del paseo y de la barandilla de madera.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que en estos momentos están en marcha los trabajos previos al inicio de las obras. Asimismo, indicó que las obras comenzarán previsiblemente el martes 16 de junio y que se prolongarán durante un mes.

El regidor recordó que la mejora forma parte de la intervención municipal programada en la playa de O Vao y todo su entorno. "Un espacio natural de interés local que queremos regenerar y que pueda ser disfrutado por la ciudadanía de forma adecuada", afirmó.

Una vez finalizada la vida útil de la pasarela y de la barandilla de madera, el Concello procederá a su desmontaje y retirada integral para sustituirlas por nuevas estructuras. "Una nueva actuación con un nuevo paseo en la playa de Fontaíña", destacó el regidor.