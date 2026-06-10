Ana Ortiz acusa a Caballero de "contar trolas" e ironiza: "Sí, hombre, alcalde. La Xunta también mató a Manolete"

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, ha salido al paso de las declaraciones emitidas por el regidor olívico, Abel Caballero, por medio de las que acusaba a Alfonso Rueda de confesar que el gobierno gallego financiaba vuelos desde Santiago. Ortiz insistió en que hace 13 años que no hay fondos en Galicia para aerolíneas e invitó a Caballero "a aprender a escuchar".

La delegada territorial ha acusado a Abel Caballero de contar "trolas" y de mentir sobre las manifestaciones realizadas por Rueda -en una entrevista en la televisión pública gallega-. En esa entrevista, y cuestionado acerca de las medidas para atraer vuelos a Galicia, el presidente del gobierno gallego alertó sobre la financiación directa a aerolíneas, que luego se van de los aeropuertos para ofrecer sus servicios al "mejor postor". En concreto, Rueda afirmó: "Pagarle dinero a una compañía, acabamos de ver el ejemplo de Ryanair, mucho dinero de los impuestos de los gallegos, para que de repente tengan un mejor postor y nos dejen tirados, eso sirve de poco".

Esa manifestación fue interpretada por el alcalde de Vigo como un reconocimiento expreso por parte del presidente, de que la Xunta había financiado vuelos desde Santiago. "Sí, hombre, alcalde. La Xunta también mató a Manolete, puede decir lo que quiera, que seguro que alguien le compra el discurso", ha ironizado Ana Ortiz que, en todo caso, ha aclarado que "Rueda nunca dijo que la Xunta paga aerolíneas, simplemente porque no es verdad. Debería aprender a escuchar".

"Puestos a contar trolas, podría decir también que fue usted el que dio la orden de que el Ayuntamiento pagara 108.000 euros a una persona sin trabajar", ha contraatacado Ortiz -y así lo ha recogido Europa Press-, en alusión al caso de una cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva, "enchufada" en el Ayuntamiento por un alto funcionario, que acabó condenado a varios años de prisión.

La delegada de la Xunta ha preguntado al alcalde por qué no acepta la ayuda de 200.000 euros que plantea el gobierno gallego, en una estrategia apoyada por AENA, para promocionar Vigo en destino, si el propio gobierno local ha gastado miles de euros en campañas de promoción en Nueva York o Tokio, ciudades con las que Peinador no tiene conexión aérea. "Debe ser que cuando usted anuncia Vigo en Nueva York parece una idea genial, pero cuando es la Xunta la que ofrece esa inversión, parece muy mal", ha constatado la delegada.