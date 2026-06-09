Proponen rescatar una joya patrimonial de O Castro para el uso de familias y jóvenes de Vigo

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha propuesto la restauración del edificio centenario del depósito de aguas de O Castro y reabrirlo con programas de ocio familiar y juvenil. "El abandono que presenta este inmueble es un ejemplo más del desinterés de este gobierno local por preservar y poner en valor nuestro patrimonio histórico", ha reprochado.

La líder de la oposición ha recordado que el inmueble, inaugurado en 1904 y que simbolizó la transición de la ciudad hacia un modelo urbano moderno, ha sido incluido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el II Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de Obras Públicas por su mal estado de conservación.

Es una de las 102 obras recogidas en el listado, elaborado a nivel nacional, en el que se destaca que a pesar de que la infraestructura hidráulica sigue activa y desempeña un papel esencial en el abastecimiento de Vigo, "la ausencia de mantenimiento y de protección del entorno ha provocado una imagen de abandono en un espacio urbano de gran visibilidad y significado histórico".

Ante esta situación, la presidenta local del PP plantea que, además de su puesta en valor como patrimonio de la ciudad, el edificio "reabra sus puertas con un programa centrado en las familias y los jóvenes". "Está ubicado en una zona excepcional y muy frecuentada por familias con niños. Todos aquellos que hemos tenido hijos le tenemos un gran cariño al circuito de bicicletas que está enfrente del edificio. Generaciones de vigueses han aprendido a montar en bicicleta en esa instalación, que por desgracia también presenta un abandono importante", ha subrayado.

Para la presidenta popular, la restauración del edificio debe ir acompañada de la recuperación de todo ese entorno, que incluye un área con mesas de piedra para juegos de mesa, unas pistas para la práctica del skate y también un parque de calistenia, por lo que además de familias con niños pequeños, también es un punto de encuentro de numerosos grupos de jóvenes y deportistas.

Respuesta del Concello

En respuesta, el gobierno municipal de Vigo ha lamentado que "el Partido Popular intente convertir O Castro en un nuevo ejercicio de oportunismo político, olvidando deliberadamente todo el trabajo realizado en los últimos años para recuperar, poner en valor y abrir a la ciudadanía uno de los espacios históricos, naturales y patrimoniales más importantes de la ciudad".

"Una vez más, la responsable del PP vuelve a demostrar su desconocimiento de Vigo", critican en un comunicado. Asimismo, reivindican que el Concello impulsó la recuperación y puesta en valor de la muralla de O Castro, con la rehabilitación de los tramos deteriorados, la recuperación de la Puerta Norte, la mejora de los accesos peatonales, la creación de un nuevo espacio de encuentro con gradas, la iluminación ornamental de la fortaleza y la integración del recinto en el conjunto urbano y paisajístico de la ciudad.

"También se acometió una de las actuaciones patrimoniales más importantes realizadas en la ciudad: la musealización de las galerías subterráneas de la Fortaleza, la recuperación del antiguo polvorín y la puesta en marcha de visitas guiadas gratuitas. Hoy, vigueses, viguesas y visitantes pueden adentrarse en las entrañas de O Castro, recorrer los túneles, conocer la historia defensiva de la ciudad, revivir el asedio de 1719 y descubrir un patrimonio que permanecía oculto y sin uso público. Eso es recuperar la historia de Vigo. Eso es hacer ciudad", defienden. Además, "O Castro está siendo conectado con la ciudad a través del Vigo Vertical", añaden.