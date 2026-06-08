'Narcobarco' a la venta: el Puerto de Vigo subasta el pesquero 'Gure Leire', apresado con cocaína en 2019

Narcotest realizado en el Puerto de Vigo a un fardo del alijo de 2.500 kilos de cocaína, transportados por el pesquero 'Gure Leire' con destino a Galicia Paula Justo - Archivo Europa Press

El Puerto de Vigo pone a subasta el pesquero vasco 'Gure Leire', apresado en 2019 cerca de las Azores con 2.500 kilos de cocaína. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado subastar el antiguo 'narcobarco' por 62.000 euros, tras ser declarado en situación de abandono por su falta de conservación y mantenimiento.

Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogido por Europa Press, la subasta se desarrollará mediante un sistema de tres licitaciones. La primera partirá de un precio base de 62.000 euros, IVA no incluido, y admitirá ofertas al alza.

Si la primera licitación queda desierta, abrirán las propuestas presentadas para una segunda ronda, cuyo importe mínimo será equivalente al 75% del tipo inicial. Si tampoco se produce la adjudicación en esta fase, se procederá a una tercera licitación sin sujeción a tipo.

La Autoridad Portuaria ha fijado una garantía provisional de 6.200 euros para participar en el procedimiento y se reserva la posibilidad de suspender motivadamente el proceso en cualquier momento. Asimismo, la Mesa de Contratación deberá paralizar la subasta si las ofertas recibidas son inferiores al 10% del valor del buque.

Las personas o entidades interesadas podrán consultar los pliegos de condiciones en la Secretaría General de la Autoridad Portuaria y en la página web de Autoridad Portuaria de Vigo. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 29 de junio a las 14:00 horas.

Las proposiciones deberán registrarse en la sede de la Autoridad Portuaria. La apertura de ofertas será el 30 de junio a las 12:00 horas en las oficinas centrales del organismo.

El anuncio también establece que, si ninguna de las tres licitaciones culmina con adjudicación o el procedimiento resulta desierto por defectos en la presentación de ofertas, se podrá recurrir a la adjudicación directa.

Respecto a las cargas que puedan afectar a la embarcación, la Autoridad Portuaria señala que, en aplicación del Convenio Internacional sobre privilegios marítimos y la hipoteca naval de 1993, los privilegios o embargos existentes dejarán de gravar el buque tras su venta.