Encuentran el cuerpo sin vida de una persona en la piscina de una vivienda de Chapela, en Redondela (Pontevedra)

Día trágico en la parroquia de Chapela. El 112 ha informado este lunes de que ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona en la tarde de este lunes en la piscina de una vivienda de esta localidad del municipio de Redondela (Pontevedra).

La vivienda, según el servicio autonómico de emergencias, está situada en la Subida ao Picoto, en la parroquia de Chapela. Europa Press ha informado de que la Central de Emerxencias tuvo conocimiento del suceso sobre las 17:20 horas a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tras recibir la alerta, informó de lo ocurrido a la Policía Nacional y a la Policía Local. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de la persona, que fue hallada en el interior de la piscina.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan las circunstancias en las que se produjo el suceso.