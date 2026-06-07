Acusados de golpear, escupir y humillar a una persona sin hogar en Vigo: "Aquí solo hay yonkis"

Dos jóvenes de Vigo se enfrentan a una pena de un año de cárcel y a una multa de 1.000 euros por un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios tras golpear y escupir, presuntamente, a un hombre sin hogar que dormía en la zona de O Calvario de la urbe olívica. Serán juzgados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el próximo martes, día 9 de junio. También se pide para uno de ellos 360 euros por un delito leve de lesiones.

Según recoge el Ministerio fiscal en su escrito de acusación, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2025, cuando la víctima, que carece de vivienda, estaba durmiendo abrigado en unas escaleras de la zona de O Calvario, en Vigo. En ese momento, los dos acusados, junto con otros amigos menores de edad, "guiados por la intención de humillarlo y denigrarlo", comenzaron a reírse del hombre, escupiéndole y lanzándole monedas con fuerza, grabando con el móvil tales actos y diciendo: "aquí solo hay yonkis".

En un momento dado, la víctima se despertó e intentó hacerles frente. No obstante, uno de los procesados se acercó al varón y le dio dos puñetazos en la cabeza.

Para este último, Fiscalía también pide el pago de una responsabilidad civil de 350 euros por los días de curación y los dos acusados tendrán que abonar 2.000 euros por los daños morales causados.