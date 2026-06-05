En Vigo: Se escapa de la policía local circulando a 120 kilómetros en vía pública y termina chocando contra una farola

Madrugada movida para la Policía Local de Vigo, cuyos agentes se vieron obligados a perseguir a un conductor que se dio a la fuga y que llegó a circular a más de 120 kilómetros por hora en la vía pública.

Todo ocurrió cuando, en mitad de un control de documentación en Isaac Peral a las 04:23 horas, los agentes observaron un vehículo que accedía a la citada calle desde Areal. Debido a la gran velocidad a la que iba, las fuerzas del orden le dieron el alto, a lo que el conductor hizo caso omiso. Así, aceleró e invadió el carril contrario para incorporarse a la AP-9.

Los policías iniciaron la persecución del vehículo fugado por la autopista activando los dispositivos ópticos y acústicos de emergencia pertinentes. Circularon por las calles Isaac Peral, AP-9 en dirección Pontevedra, salida a Chapela desde la AP-9, nuevamente AP-9 en dirección Vigo, salida del aeropuerto, Avenida Tranvía Descendente, Rúa Amaro, Figueiras, Sardomela, Alza, Avenida da Ponte, Ramon Nieto y Avenida Tranvía Ascendente.

Por todas ellas, el prófugo circuló a velocidades superiores a lo establecido legalmente, tanto en autopista como en tramos urbanos, superando por la ciudad los 120 km/h en varias vías y teniendo que esquivarlo algunos usuarios de la calzada. Además, el perseguido discurrió por cruces peligrosos sin frenar.

A la altura de la Avenida da Ponte, un indicativo trató de establecer un punto para cortar el tráfico con el vehículo policial en la vía y con las luces de vela encendidas, sin embargo, tuvo que apartarse hacia los lados para evitar ser arrollado.

La intervención finalizó en la rotonda de la confluencia de Avenida Tranvía con la salida de la autopista AP-9. Allí el prófugo se encontró indicativos de la Policía Local y Nacional efectuando un bloqueo, y evitando la incorporación a la autopista del conductor, que giró bruscamente hacia la izquierda en donde otra patrulla le cortó el paso y terminó colisionando contra una farola.

Una vez inmovilizado el vehículo, se procedió a la detención del conductor, que resultó ser D. A. J. N, de 32 años de edad, y que terminó detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial y desobediencia grave.