Centenares de personas alzan la voz por la vivienda en Vigo: "Lume ao caseiro que especule"

Pasadas las 20:00 horas de esta tarde de viernes ha partido la manifestación convocada por la plataforma "Alianza pola vivenda en Vigo" para denunciar la crisis habitacional en la ciudad y exigir a los gobernantes y personas competentes medidas reales y efectivas para paliar esta situación.

Entre 300 y 400 personas, según la Policía Local, y casi un millar, según la organización, discurren ahora mismo por el centro de Vigo tras reunirse en la plaza de España.

En los primeros compases de la marcha se han escuchado proclamas como "O pan, traballo e teito, para todos un dereito", "Que pasa que pasa, por que non temos casa", "Lume, lume, lume, ao caseiro que especule", "Nin xente sen casa, nin casas sen xente".

Los participantes exigen que se reduzca el precio del alquiler en un momento en el que el acceso a la vivienda en Vigo se está convirtiendo en una auténtica misión imposible. Al encarecimiento del metro cuadrado y de los propios alquileres se suma la falta de oferta habitacional debido, entre otros motivos, a la proliferación de viviendas de uso turístico. Denuncian, además, que Vigo es la ciudad de Galicia más cara para vivir.