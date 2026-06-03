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El BNG acusa al Gobierno de Vigo de realizar podas en Castrelos en periodo de nidificación
Xabier P. Igrexas censuró al equipo de Caballero por desconocer los períodos biológicos de las especies y llevar a cabo una práctica que "pode provocar a destrución de niños, ovos e polos, ou o abandono das crías polo estrés", reduciéndose, de esta manera, la población
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El BNG de Vigo ha alzado la voz contra las podas que, actualmente, estaría llevando a cabo el Concello de Vigo en el Parque de Castrelos, en un período que coincide con el de nidificación de las aves. Lo anterior lo han calificado de "ambientalmente irresponsable" y "científicamente inxustificable".
Así, el voceiro de la formación en la ciudad olívica argumentó que este tipo de intervenciones "teñen un impacto ecolóxico inmediato e acumulativo nun contexto no que a biodiversidade urbana xa se atopa fortemente presionada na cidade". Añadió, además, que "estamos a falar dunha práctica que pode provocar a destrución de niños, ovos e polos, ou o abandono das crías polo estrés e a perturbación das intervencións humanas".
Igrexas, que defendió un Vigo "máis sustentable", volvió a criticar al gobierno de Caballero por "ignorar os períodos biolóxicos das especies", lo que, a su juicio, "é unha mostra máis da neglixente xestión do verde urbano".