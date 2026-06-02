El autor del crimen machista de Baiona (Pontevedra) se enfrenta a 20 años de cárcel

Humberto G.R., acusado de matar a la que era su pareja, Estela B.S., -de la que tenía una orden de alejamiento dictada en abril de 2024 por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo- se enfrenta a una pena de cárcel de 20 años. Así lo ha solicitado la Fiscalía ante unos hechos que ocurrieron en 2024 y tras los que Humberto pasó una semana huido antes de entregarse, finalmente, a las autoridades.

Acusado y víctima tenían una relación, que mantuvieron a pesar del dictamen judicial. Según recoge Europa Press, ambos siguieron conviviendo y consta que se alojaron juntos en establecimientos hoteleros -la última vez el 5 de noviembre de 2024-. Unos días después, sostiene el Ministerio Público, en la madrugada del 8 de noviembre, estando ambos en el domicilio familiar de él, se produjo el crimen.

La Fiscalía expone en su escrito de acusación que Humberto golpeó a Estela en la cara, le apretó el cuello, le tapó la nariz y la boca con la mano, y la sujetó con fuerza para inmovilizarla. Además, le golpeó la cabeza, al menos tres veces, de forma "contundente", contra una superficie lisa, lo que le causó una hemorragia interna que acabó por provocarle la muerte.

El fallecimiento, no obstante, no fue inmediato, sino que "hubo un período de supervivencia de entre 12 y 18 horas", en el que el acusado ni solicitó asistencia sanitaria ni adoptó ninguna medida para auxiliar a Estela.

Además, la Fiscalía explica que Humberto la había introducido en el consumo de estupefacientes, generando en ella una situación de dependencia, aislamiento personal y desvinculación de su entorno familiar y afectivo. El acusado aprovechó esa situación de vulnerabilidad para ejercer sobre ella una dinámica de control y sometimiento, que anuló su voluntad y "la mantenía en un ciclo de violencia del que no pudo escapar".

Escondido en Belesar

Tras el crimen, el acusado llamó a los servicios de Emergencias y alegó que se había encontrado a la mujer herida y que la había metido en su casa. No obstante, en cuanto los sanitarios llegaron y confirmaron el fallecimiento, el hombre desapareció, afirmando que él no iba a "comerse ese marrón".

Durante seis días permaneció escondido en una especie de cobertizo en la parroquia de Belesar en Baiona, en la misma zona donde se produjo el crimen. Sin embargo, la presión policial y la falta de alimentos lo llevaron a rendirse y acabó llamando a su madre para entregarse. Fue la mujer la que alertó de su paradero a la Guardia Civil.

Delito de homicidio

Por estos hechos, el Ministerio Público lo acusa de un delito de homicidio con las agravantes de género, parentesco y abuso de superioridad, y un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Así, pide penas que suman 19 años y 9 meses de cárcel, además de la medida de libertad vigilada durante 5 años tras salir de prisión; y la prohibición de acercarse a los padres y hermana de la víctima, así como a su hija -que tenía 9 años en el momento del crimen y cuya custodia ejerce su padre- durante 31 años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a los padres y hermana de la víctima en cantidades que suman 161.000 euros, así como en 182.000 euros a la hija de Estela.

Además, la Fiscalía expone que, "dado el contexto de los hechos, su forma de ejecución, así como la personalidad y peligrosidad criminal evidenciadas por el acusado", y teniendo en cuenta que hay "un peligro fundado de reiteración delictiva", se hace conveniente la inscripción del identificador de ADN de Humberto G.R. en la base de datos policial.