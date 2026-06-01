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Retrasos de hasta 40 minutos en los trenes entre Vigo y Santiago por una avería en la señalización
Se ha localizado a la altura de Redondela y está afectando a los convoyes del corredor atlántico
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Los trenes del corredor atlántico están sufriendo demoras en su circulación debido a una avería en los sistemas de señalización localizada a la altura de Redondela. Más concretamente, la incidencia afecta al tramo que une las estaciones de Vigo Urzáiz y Santiago de Compostela.
Según ha informado Adif a través de su cuenta de X y ha recogido Europa Press, operarios del gestor de infraestructuras ferroviarias se encuentran ya trabajando en el punto para solucionar el problema lo antes posible y recuperar la frecuencia habitual de paso.
En concreto, la incidencia ha provocado retrasos de hasta 40 minutos en la ruta, que ha obligado a los pasajeros a esperar en la estación de Santiago.