Retrasos de hasta 40 minutos en los trenes entre Vigo y Santiago por una avería en la señalización

Los trenes del corredor atlántico están sufriendo demoras en su circulación debido a una avería en los sistemas de señalización localizada a la altura de Redondela. Más concretamente, la incidencia afecta al tramo que une las estaciones de Vigo Urzáiz y Santiago de Compostela.

Según ha informado Adif a través de su cuenta de X y ha recogido Europa Press, operarios del gestor de infraestructuras ferroviarias se encuentran ya trabajando en el punto para solucionar el problema lo antes posible y recuperar la frecuencia habitual de paso.

En concreto, la incidencia ha provocado retrasos de hasta 40 minutos en la ruta, que ha obligado a los pasajeros a esperar en la estación de Santiago.