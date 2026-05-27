El verano se adelanta en Vigo: los termómetros rondarán los 30 grados los próximos días

El verano ha llegado a Vigo antes de tiempo. Al menos, así lo reflejan las altas temperaturas que se están dando este miércoles y que tendrán continuidad el resto de la semana.

Hoy, dice la previsión de Meteogalicia que los termómetros podrían alcanzar los 32 grados de máxima; en las mínimas, clima "caribeño" también, con más de 20 grados hasta medianoche.

Este calor seguirá mañana, jueves, aunque con un ligero descenso hasta los 25 grados en las horas centrales del día; y el viernes, con 27 de máxima.

La principal bajada se experimentará en las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 13 y 14 grados.