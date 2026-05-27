La princesa Leonor asistirá en Vigo a su primer desfile del Día de las Fuerzas Armadas

La princesa Leonor y el Rey Felipe VI , durante el acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada. Beatriz Ciscar - Europa Press

La princesa Leonor asistirá por primera vez este sábado al acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebrará en Vigo y estará presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, según ha informado Zarzuela. La heredera al trono se incorpora así a uno de los principales actos institucionales que deberá presidir en el futuro como capitana general de las Fuerzas Armadas.

Su presencia en Vigo se suma a otros actos militares en los que ya ha participado en los últimos años, como el desfile del 12 de octubre o la Pascua Militar.

La Princesa de Asturias se encuentra actualmente completando el tercero de los tres años de su formación castrense en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, después de haber pasado por la Academia General Militar del Ejército de Tierra, en Zaragoza, y por la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra.

Los Reyes estarán acompañados por su hija mayor durante la parada militar, que recorrerá a mediodía la avenida de Samil y en la que participarán más de 3.700 militares. En concreto, desfilarán 3.402 hombres y 344 mujeres pertenecientes a la Guardia Real, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la UME, todos ellos con uniformidad de gala.

El dispositivo incluirá también 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión, la cabra Baraka, según ha detallado el Ministerio de Defensa. En el apartado aéreo, está prevista la participación de 30 aeronaves de caza, 16 de transporte, una aeronave para el salto paracaidista y 25 helicópteros. Además, el desfile motorizado contará con 109 vehículos y 32 motos.

Como es habitual, el acto incluirá el tradicional salto paracaidista, que en esta ocasión correrá a cargo del subteniente Alberto Vidal, como guía, y del sargento primero Pablo García Matanza. Ambos son gallegos, naturales de Pontevedra y Lugo, respectivamente, en un gesto de vinculación con la comunidad que acoge este año la celebración.