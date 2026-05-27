Una incidencia obliga a interrumpir los trenes entre Vigo y Redondela

Este miércoles ha arrancado con problemas en el tráfico ferroviario desde Vigo y que está afectando desde primera hora a centenares de viajeros de estaciones como la de Pontevedra.

Según ha informado Adif en 'X', se ha interrumpido el tráfico de trenes de ancho convencional entre la ciudad olívica y Redondela.

La razón, una avería en la catenaria y el pantógrafo de la estación redondelana, que ha afectado a la circulación desde primera hora del día.

⚠️Está interrumpida la circulación de trenes de ancho convencional entre Vigo y Redondela por una incidencia de pantógrafo/catenaria en Redondela.



👷♀️Se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) May 27, 2026

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se ha comunicado que "se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible".