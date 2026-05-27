Estación Vialia Vigo.

Estación Vialia Vigo. Nandi Estévez / Shutterstock

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Una incidencia obliga a interrumpir los trenes entre Vigo y Redondela

Según ha informado Adif, se trata de una avería en la catenaria y el pantógrafo que ha afectado a centenares de viajeros de otras estaciones, como Pontevedra

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Este miércoles ha arrancado con problemas en el tráfico ferroviario desde Vigo y que está afectando desde primera hora a centenares de viajeros de estaciones como la de Pontevedra.

Buque Almirante Juan de Borbón

Según ha informado Adif en 'X', se ha interrumpido el tráfico de trenes de ancho convencional entre la ciudad olívica y Redondela.

La razón, una avería en la catenaria y el pantógrafo de la estación redondelana, que ha afectado a la circulación desde primera hora del día.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se ha comunicado que "se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible".