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Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: puesta a punto de Montero Ríos y ensayo del acto de izado de bandera
El Paseo das Avenidas y los jardines de Montero Ríos se han llenado durante esta mañana de cientos de militares para la preparación del acto inaugural que se llevará a cabo el martes a las 10:00 horas, además de la preparación de la exhibición de material que estará disponible hasta el domingo
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La semana ha arrancado en Vigo con el despliegue militar en Montero Ríos, el Puerto y el Paseo das Avenidas para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuyos actos comenzarán mañana a las 10:00 horas y se extenderán en distintas zonas de la ciudad hasta el domingo.
Desde el edificio de la delegación de la Xunta y hasta el final de los jardines de Montero Ríos, los militares han estado montando las estructuras y las carpas que acogerán a los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad, además de la presencia de vehículos para transporte de todo el material que se exhibirá durante estos días en la zona del Puerto.
Pasadas las 12:00 horas, ha comenzado el ensayo del acto inaugural de la celebración, el izado de bandera, que se llevará a cabo mañana, martes 26 de mayo, a partir de las 10:00 horas.
Así, los efectivos han formado a lo largo de Montero Ríos, observados por decenas de curiosos, para interpretar el que será el izado, además de las interpretaciones de la banda de música y la salida y entrada en el centro de la vía, donde se dará inicio a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo.