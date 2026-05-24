Cuatro personas resultan heridas en un accidente de madrugada en Vigo

Cuatro personas resultaron heridas en Vigo después de chocar su coche contra varios estacionados.

El accidente se produjo pasadas las tres de la madrugada en Rúa Couto de San Honorato, en Vigo.

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del turismo resultaron heridos y recibieron asistencia por parte del equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que se desplazó al lugar de los hechos. Con todo, pudieron salir del coche por sus propios medios.

La persona que contactó con el 112 para pedir ayuda explicó que el turismo en el que viajaban los heridos se salió de la vía y se empotró contra otros que estaban estacionados. Añadió que, de los vehículos aparcados, había al menos dos con bastantes daños.

Además del equipo médico, desde el 112, se solicitó la intervención de los agentes de la Policía Local, que ya tenían una patrulla en camino.