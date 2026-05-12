La Policía Local frustra el robo de una bicicleta eléctrica en plena calle en Vigo

La Policía Local de Vigo ha detenido a M. A. B. B, de 49 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de hurto agravado tras tratar de robar una bicicleta eléctrica atada a un árbol.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 09:11 horas del pasado domingo, cuando un alertante avisó de que dos individuos parecían estar intentando cortar la cadena de una bicicleta, que se encontraba enganchada a un árbol en la Avenida de Alcalde Portanet. Asimismo, indicó que mientras uno de ellos realizaba dichas labores, el otro permanecía vigilando el entorno, facilitando además la descripción de ambos.

Personados en el lugar, los agentes observaron como uno de los varones estaba tratando de romper el candado, mientras el otro vigilaba.

Detenido por quebrantar una orden de alejamiento

Asimismo, a las 13:28 horas del mismo día, agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a un varón, V. J. B, de 45 años de edad; que paseaba junto a su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento en vigor.

Según informa el cuerpo policial, ambos caminaban a paso moderado, empujando el hombre la bicicleta, rebuscando en los contenedores de basura, sin percatarse de la presencia de los agentes.

No fue hasta el momento en que el aludido observó la presencia de una patrulla policial en las inmediaciones cuando comenzó a caminar a mayor velocidad y, posteriormente, se subió a la bicicleta con la intención de alejarse de la mujer, a la que dejó sola en el lugar.

Los agentes procedieron al cotejo y verificación de sus datos, comprobando que sobre el identificado pesaba una orden de alejamiento en vigor de 200 metros respecto de su expareja, la mujer que le acompañaba, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo.

Asimismo, los actuantes se hicieron cargo de la bicicleta que portaba el detenido, al no poder este acreditar su titularidad. El vehículo quedó depositado en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, a disposición de su legítimo propietario.