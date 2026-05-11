Encuentran con vida a la vecina de Vigo desaparecida desde este domingo. Sus familiares habían organizado una batida para encontrar a esta mujer de 44 años este lunes, a las 16:00 horas, en la parroquia de Beade.

La plataforma SOS Desaparecidos ha informado de la desactivación de la alerta a través de sus redes sociales. Fueron sus propios familiares los que han avisado de la aparición de la mujer, que está "desorientada pero bien", según han indicado en redes sociales, como recoge Europa Press.

Cabe recordar que fueron sus familiares quienes denunciaron la desaparición de la mujer este domingo. Además, habían organizado una batida este lunes, a las 16:00 horas en la parroquia de Beade, para tratar de encontrar a la mujer.