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Aparece en Moaña un vecino de Vigo ensangrentado que fue supuestamente abandonado en una cuneta
La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan el suceso después de ser hallado en las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo
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La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan la aparición en Moaña (Pontevedra) de un vecino de Vigo ensangrentado después de que fuese supuestamente abandonado en una cuneta de las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo.
Según fuentes de la Benemérita que cita Europa Press, los hechos ocurrieron este pasado domingo, a primera hora de la tarde, cuando un hombre fue hallado lleno de golpes en la cuneta de dicha vía.
Al parecer, se trataría de una pelea entre conocidos que comenzó en la ciudad olívica y después el varón habría sido trasladado a Meira, en Moaña, donde lo dejaron herido.
El hombre fue trasladado a un centro hospitalario y Guardia Civil y Policía Nacional investigan lo ocurrido.