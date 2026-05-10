El tiempo en Vigo: La apertura de claros dará paso a más lluvia y aparato eléctrico

Hay quien este domingo ha aprovechado en Vigo para pasear junto a la playa y disfrutar de unos rayos de sol que, por momentos, han sido tregua en un marco de inestabilidad.

Sin embargo, parece que, conforme avancen las horas, podrían regresar las precipitaciones, especialmente, de cara al final del día. Además, según MeteoGalicia, éstas podrían llegar acompañadas de aparato eléctrico. Las temperaturas, por su parte, oscilarán hoy entre los 12 y los 19 grados.

La inestabilidad seguirá siendo la protagonista en el arranque de la semana por la que pasará el ecuador de mayo. Las temperaturas apenas variarán: Seguirán moviéndose entre los 12 de mínima y los 19 y los 20 de máxima.

Los cielos evolucionarán de nubosos con chubascos, a nubosos. En el ecuador de la semana la situación mejorará.