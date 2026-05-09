La Xunta recibe 12 ofertas para la construcción de 172 nuevas viviendas en el barrio de Navia, en Vigo

La Xunta de Galicia recibió 12 ofertas para la construcción de 172 viviendas en Navia, ya licitadas por un presupuesto de 37,2 millones de euros.

Según fuentes autonómicas, los 172 nuevos hogares se distribuirán en dos bloques incluyendo plazas de garaje, y varias viviendas adaptadas a movilidad reducida. La fachada será construida con técnicas industrializadas.

Actualmente hay 924 hogares públicos ya en marcha en los polígonos 1 y 2 de Navia. De ellos, 309 están en obras. Además, están en licitación las obras de otros 123 hogares públicos. En este extremo, según la Xunta, se licitaron 50 viviendas por 10,7 millones de euros y las empresas pueden presentar ofertas hasta el 11 de mayo.

Hay también otra promoción de 73 viviendas por 15,7 millones de euros, con plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 25 de mayo.

2.000 hogares en Lavadores

Recientemente se aprobó, también, el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para la construcción de 2.000 hogares protegidos en Lavadores. También la tramitación de otro PIA para cerca de 1.400 viviendas en Ramón Nieto, la mayoría, protegidas.