Bouzas no detiene la Brincadeira en Vigo: "Si llueve, zapato de goma, si no, chancletas"

Es una de las fiestas más esperadas del año en Vigo, sin embargo, parece que el sol de mayo no acompañará este año a la Brincadeira, que esta mañana arrancaba tímidamente por una amenaza de lluvia que se hizo real.

Con todo, y pese a las dudas sobre su celebración debido a las inclemencias meteorológicas, lo cierto es que los puestos artesanos y gastronómicos ocupan buena parte del casco histórico de Bouzas en estos momentos. No hay la afluencia esperada, pero las ganas de disfrutar y la esperanza de los organizadores no se pierden. "La jornada está transcurriendo un poco floja por el tema de la lluvia. Pinta mal porque dan mucha lluvia y, de cierta manera, afecta un poco", cuenta Randy. "Nosotros no nos vamos a marchar, a no ser que la organización diga lo contrario. Aún así esperamos que no llueva tanto, pero bueno, estamos en Galicia", añade.

A Brincadeira, en Bouzas. P.P.F.

El de Randy es uno de los puestos de comida que se extienden por todo Bouzas. Hay también de artesanos, cosmética natural o de libros de segunda mano, entre muchos otros. También animación musical, aunque para disfrutar de ella haya que agazaparse en un portal debido a los chaparrones que se están sucediendo.

"La gente está contenta, un poco desanimada por la lluvia, pero contra ella no podemos luchar. Si llueve hay que poner plásticos e ir safándose", cuenta Puri. "Habrá que esperar a que pare. Si llueve, zapato de goma, si no, chancletas", añade entre risas.

A Brincadeira, en Bouzas. P.P.F.

Para este sábado están previstas las actuaciones de Laxes, Etrad Zanfona Ensemble, Peña Xuntanza, Meigallos y Feiticeiros. A las 18:30 horas se llevará a cabo la representación de la expulsión de los franceses y, a las 20:30 horas, actuarán No colo dos ventos.