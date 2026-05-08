Rueda pide al Gobierno que "cumpla su parte" en el AVE Vigo-Oporto tras la reunión con la CCDR-N

El presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N), Álvaro Santos, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda David Cabezón / EP

El presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N), Álvaro Santos, ha ratificado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, las previsiones dadas por el país luso para el AVE Porto-Vigo y este ha instado al Gobierno de España a "cumplir su parte".

Así lo ha trasladado el mandatario gallego en declaraciones a Europa Press tras mantener la primera reunión institucional con Santos, tras su elección, que ha estado marcada por el impulso a la cooperación transfronteriza y la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y el norte de Portugal.

Ambos han destacado la "relación fructífera" en esta Eurorregión que "tantos años lleva trabajando y logros ha alcanzado", además de remarcar las relaciones entre el Norte de Portugal y Galicia, por ser "más fluidas, diarias, y con unos resultados más completos".

Entre los asuntos abordados, Alfonso Rueda ha apuntado a la conexión de alta velocidad Porto-Vigo, asegurando que, pese a que las competencias no residen en la Xunta ni en la CCDR-Norte, "tienen mucho que decir".

Al respecto, ha agradecido a Santos que les confirmase que todo lo que ha ido comunicando el Gobierno luso sobre los trabajos en marcha y plazos comprometidos "se mantiene de manera estricta". Por lo que, ha apelado directamente al Gobierno de España para demandar que "haga ni más ni menos que su parte y que cumpla igual que va a cumplir el gobierno portugués".

En materia de cooperación europea, ambos dirigentes han abordado el cierre del actual periodo económico de la Unión Europea (UE) y la planificación de futuras convocatorias de fondos POCTEP, con el objetivo de que la eurorregión Galicia-Norte de Portugal continúe siendo "la cooperación transfronteriza con más proyectos y más fondos de la Unión Europea".

La reunión también ha servido para analizar el "incremento exponencial de peregrinos" a través de los dos caminos hacia Santiago que empiezan en Portugal, especialmente el Camino da Costa. "Creo que en este momento, apenas seis meses del 2027 - Año Xacobeo -, es muy oportuno ver cómo podemos mejorar la experiencia de los portugueses que empiezan su periplo hacia Santiago en Portugal", ha expresado el mandatario gallego.

Además, el presidente de la Xunta ha citado otros aspectos abordados como la oportunidad que supone la lusofonía y las "ventajas de compartir en gran parte lenguas que tienen mucho en común", especialmente en el escenario que se abre con Mercosur, para aprovechar "estos enormes mercados".

Finalmente, Rueda ha agradecido la disposición de Santos y su equipo en esta primera toma de contacto, mientras que el dirigente portugués defendió que, en un contexto geopolítico "particularmente caliente" de acontecimientos a nivel geopolítico resulta fundamental promover "el bienestar de las poblaciones y la competitividad de los territorios".