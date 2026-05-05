Encuentran sin vida a la artista viguesa Seila Esencia, desaparecida desde hace dos semanas

La artista viguesa Seila Esencia ha sido hallada sin vida este martes. La conocida cantante de la escena local estaba desaparecida desde el pasado 20 de abril, hace dos semanas.

"Sentimos informar que ha sido localizada sin vida y enviamos un fuerte abrazo a familia y amigos", ha informado la asociación SOS Desaparecidos a través de redes sociales, tras desactivar la alerta por desaparición.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, el cadáver fue hallado durante la madrugada de este martes en la zona de la vía verde de Vigo. "Aparentemente" no hay señales de criminalidad, aunque hay que esperar a la autopsia para conocer las causas del fallecimiento.

Seila, de 39 años, era una cantante conocida dentro de la escena musical olívica. Llegó a participar en 2016 en el 'talent show' de TVE, 'Hit La Canción'.

La comunidad artística de Vigo se ha volcado durante las últimas horas en la búsqueda de Seila Esencia. Artistas como Wöyza y El Puto Coke, o la familia de Déborah Fernández han compartido mensajes en redes sociales solicitando ayuda para dar con el paradero de la artista.