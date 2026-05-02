Vigo celebrará por todo lo alto el Día de la Policía Local: torneo de fútbol, campeonato de tiro y mucho más

Las autoridades y fuerzas de seguridad serán las protagonistas de la última semana de mayo en Vigo. Como previa a la programación por el Día de las Fuerzas Armadas, el Concello organizará una jornada de puertas abiertas para celebrar el Día de la Policía Local el próximo domingo 24 de mayo.

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Una jornada de puertas abiertas para que se convierta en un punto de encuentro entre los policías locales y la sociedad civil", ha manifestado.

La programación por el Día de la Policía Local de Vigo incluirá una exhibición de medios y simulaciones operativas, así como un parque infantil de tráfico al que se incorporarán nuevos "vehículos eléctricos infantiles vinilados" con la imagen corporativa del cuerpo.

El Concello también organizará una retrospectiva fotográfica y diversos torneos: de fútbol, de pádel, de tiro y de crosstraining. "Por tanto, una jornada de contacto entre la policía local y los ciudadanos de Vigo", ha concluido el regidor socialista.

Visitas a la depuradora

Por otro lado, el alcalde ha celebrado el "éxito" de las visitas guiadas a la depuradora del Lagares. Más de 400 personas han realizado el recorrido por las instalaciones de "una de las mejores depuradoras de Europa".

"Grupos de 25 o 30 personas que ven cómo se establece el tratamiento primario, cómo se depura el agua que acaba saliendo absolutamente impoluta", ha añadido Caballero, que ha avanzado las próximas fechas disponibles para realizar la visita: 5 y 26 de mayo, y 2 y 30 de junio.