Concentración médicos en Vigo

Concentración médicos en Vigo O'Mega

Ofrecido por:

Vigo

Vigo sigue liderando en Galicia el seguimiento de la huelga médica con un 31,3% en el Chuvi

La protesta, convocada desde este lunes y prevista hasta el jueves 30 de abril, cuenta en Galicia con el respaldo de los sindicatos Simega y O’Mega

Podría interesarte: Vigo lidera el seguimiento de la huelga médica contra el Estatuto Marco en Galicia

Publicada

Vigo continúa siendo el principal foco en Galicia de la huelga médica convocada a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) registró este miércoles un seguimiento del 31,3 %, el porcentaje más alto entre los grandes hospitales del Sergas. Además, se trata de un aumento de más de 4% con respecto a los datos de este lunes.

Imagen de la concentración de este lunes

Además del dato hospitalario, el área sanitaria de Vigo también encabezó la participación en Atención Primaria, con un seguimiento del 3,46%, el más elevado de toda la comunidad. Con todo, se trata de cifras significativamente más bajas a las registradas el lunes, donde el seguimiento de la huelga en la Atención Primaria de Vigo fue del 5,21%.

En el conjunto de Galicia, la Xunta cifró el seguimiento total de la huelga en el 18,03 % en los centros sanitarios públicos. En hospitales, la participación alcanzó el 24,91 %, mientras que en Atención Primaria se situó en el 2,31%.

La protesta, convocada desde este lunes y prevista hasta el jueves 30 de abril, cuenta en Galicia con el respaldo de los sindicatos Simega y O’Mega.