Vigo sigue liderando en Galicia el seguimiento de la huelga médica con un 31,3% en el Chuvi

Vigo continúa siendo el principal foco en Galicia de la huelga médica convocada a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) registró este miércoles un seguimiento del 31,3 %, el porcentaje más alto entre los grandes hospitales del Sergas. Además, se trata de un aumento de más de 4% con respecto a los datos de este lunes.

Además del dato hospitalario, el área sanitaria de Vigo también encabezó la participación en Atención Primaria, con un seguimiento del 3,46%, el más elevado de toda la comunidad. Con todo, se trata de cifras significativamente más bajas a las registradas el lunes, donde el seguimiento de la huelga en la Atención Primaria de Vigo fue del 5,21%.

En el conjunto de Galicia, la Xunta cifró el seguimiento total de la huelga en el 18,03 % en los centros sanitarios públicos. En hospitales, la participación alcanzó el 24,91 %, mientras que en Atención Primaria se situó en el 2,31%.

La protesta, convocada desde este lunes y prevista hasta el jueves 30 de abril, cuenta en Galicia con el respaldo de los sindicatos Simega y O’Mega.