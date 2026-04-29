La familia de Déborah pide a Vigo que la recuerde 24 años después: "Así habrá esperanza"

El 30 de abril de 2002 quedó marcado a fuego en la memoria de los vigueses como uno de los días más grises de su historia. Eran tiempos en los que todavía la sociedad se erizaba colectivamente contra las injusticias y los sucesos más crueles. Por aquel entonces, Vigo salió a la calle masivamente para reclamar justicia para Déborah, una joven viguesa que, como cualquier otra, salió un día a correr, pero no regresó jamás a su casa. Su cuerpo sin vida fue encontrado días después en una cuneta y, 24 años después, ningún juez ha determinado la autoría de este crimen.

Pero hay familias que sí se erizan ante la sinrazón y que convierten el dolor en coraje. Esa es la familia de Déborah: Sus hermanos jamás dejarán de pelear por ella, por mucho tiempo que pase o por muchos carpetazos que les dé la justicia.

Mañana se cumplirán 24 años sin Déborah y dos desde que el tribunal de instancia de Tui acordó el sobreseimiento y archivo provisional de la causa por no encontrarse indicios suficientes contra el único investigado por los hechos, Pablo P. S. L, exnovio de la joven. El último movimiento de los familiares de la viguesa fue solicitar el traslado de las diligencias a la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil.

Los familiares de Déborah han querido escribir una carta para conmemorar esta triste fecha y alzar la voz en recuerdo de su ser querido: "24 años sin su risa, sin su voz, sin volver a casa. 24 años en los que el mundo siguió, pero el nuestro se quedó parado para siempre", han escrito.

Al contrario del dicho de "el tiempo lo cura todo", los hermanos de Déborah lamentan que esto no es así "cuando no hay verdad" y cuando les obligan a vivir "con una herida abierta". Insisten en que durante el procedimiento "no se investigó como se debía, no se hizo todo lo que se tenía que hacer, porque lo incómodo se apartó".

Los familiares de la viguesa recuerdan que Déborah "podía haber sido tu hermana, tu hija, tu amiga. Y si lo fuera no dejarías de pedir respuestas". Por lo anterior, vuelven a exigir "que se haga lo que no se hizo, que alguien, por fin, tenga el valor de mirar donde antes no se miró". También que se hable de su hermana, de su hija, "porque mientras se la recuerde, se la nombre, se la busque, todavía hay esperanza".