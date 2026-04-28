La ley de eficiencia no convence: decenas de personas claman en Vigo ante la "situación crítica" de la justicia

Decenas de personas han protestado este martes en Vigo por la "situación crítica" que vive la justicia. Convocados por Alternativas na Xustiza, profesionales del sector han denunciado el "fracaso" en la implantación de la "mal llamada ley de eficiencia administrativa".

Como informa Europa Press, se han concentrado ante la Ciudad de la Justicia de la ciudad olívica tras una pancarta que rezaba 'Sin justicia no hay derechos. Defendámosla'. Así, han reivindicado la necesidad de más medios personales y materiales.

"No hay eficiencia sin un aumento real del personal", han subrayado en un manifiesto, criticando la "sobrecarga de trabajo inasumible" que viven cada día tras la llegada de la nueva ley. Han reconocido que "no se puede parar", pero tratan de conseguir más medios para poder sacar el trabajo adelante, ante una situación de "caos" que sufren.

Por ello, han solicitado una mesa sectorial para negociar con las administraciones pertinentes la forma de revertir este problema, ya que, a su juicio, se están ahorrando sueldos, "permitiendo que las oficinas judiciales colapsen".

"Ahorro a costa de la salud laboral", han insistido, asegurando que el Ministerio y las comunidades con competencias mantienen desde hace meses sin cubrir plazas vacantes que tienen que asumir el resto de compañeros.