Del verano a la tormenta en Vigo: Activada una alerta amarilla para este martes

Vigo inicia la última semana del mes de abril con un tiempo prácticamente veraniego que confirma que el periodo invernal ya ha quedado definitivamente atrás. Con todo, y como se suele decir, "hasta el 40 de mayo" no habrá que despistarse y parece que lo que no quedará atrás será la probabilidad de que se registren precipitaciones.

Así, en esta jornada de lunes estaremos bajo una influencia anticiclónica que mantendrá los cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 15 grados y los 27.

Sin embargo, mañana martes se espera un cambio de tónica con lluvia y una alerta amarilla por tormentas que estará vigente en toda la provincia de Pontevedra. Con todo, las temperaturas se mantendrán en los mismos valores.

Una decena de incidencias en Ourense

En las últimas horas y según recogió Europa Press, Galicia gestionó una decena de incidencias relacionadas con las fuertes lluvias y tormentas registradas en las últimas horas en la zona de Ourense, A Rúa y O Carballiño, relacionadas en su mayoría con inundaciones y riachuelos desbordados.

Todo empezó a partir de las 17:00 horas de este pasado domingo. En O Carballiño se contabilizaron hasta cinco incidencias relacionadas con calles y garajes inundados, mientras que en Ourense fueron dos y en A Rúa, tres. En esta última localidad, el desbordamiento de un riachuelo en Camiño da Pitarela, en la parroquia de A Rúa de Valdeorras, afectó a los bajos de dos viviendas. En este operativo colaboraron los bomberos y el GES de Valdeorras, así como la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil.

Por otro lado, sobre las 19.30 horas, un particular alertó de retenciones a la altura del kilómetro 63 de la AG-53, a su paso por Corna, en Piñor, debido a la intensidad de la lluvia y el granizo. Desde el 112 Galicia se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la autovía, que acudieron al lugar.