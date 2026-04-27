Sorprenden en Redondela (Pontevedra) a un menor de 16 años conduciendo de madrugada

La Policía Local de Redondela (Pontevedra) ha identificado y denunciado a un joven menor de edad, de 16 años, al que sorprendieron conduciendo un vehículo por el municipio careciendo de permiso.

Según recoge Europa Press, los agentes sorprendieron al joven este pasado fin de semana durante un control rutinario realizado de madrugada en la zona de Quintela.

Tras identificarlo, lo denunciaron y trasladaron las diligencias a la Fiscalía de Menores.

Además, también el fin de semana, la Policía Local denunció por vía administrativa a otro conductor que fue sorprendido circulando con tasa de alcoholemia positiva, y sin la ITV, por lo que el coche fue inmovilizado. El conductor, desobedeció la orden de inmovilización del vehículo, motivo por el que fue también sancionado.