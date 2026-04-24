La futura Plaza de España de Vigo tendrá "una altísima calidad arquitectónica" , según Caballero

La futura Plaza de España avanza, principalmente, en su tramitación administrativa. El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este viernes que, el próximo martes, durante la Gerencia de Urbanismo, se dará luz verde a los convenios de las zonas dos y tres. Se trata, concretamente, de las parcelas ubicadas entre Gran Vía y Pizarro, Puerto Rico y Honduras.

"Seguimos avanzando y a mucha velocidad en el desarrollo urbanístico de la plaza", aseveró Caballero. "Se va a desarrollar con proyectos singulares de altísima calidad arquitectónica. Por ello, los promotores tendrán que tramitar previamente un estudio de detalle con el objetivo de que todos los espacios que no sean ocupados por la edificación sean de uso público", anotó.

Con respecto a lo anterior, el regidor olívico avanzó una plaza en la que se podrá "pasear, estar allí o sentarse en un banco".