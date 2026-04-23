Vigo avanza en la digitalización y sensorización del ciclo integral del agua: así es el proyecto 'Vigwater'

Vigo avanza en la implantación y desarrollo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Ciclo del Agua, que tiene en la digitalización y sensorización sus ejes principales. Concello y Aqualia impulsan así el proyecto 'Vigwater', que cuenta con una inversión de 7,3 millones de euros.

El alcalde, Abel Caballero, ha afirmado que el proyecto está al 50% de ejecución, con actuaciones para la mejora de la eficiencia del ciclo del agua, gestión de la información y nuevas estrategias que hará que "Vigo siga siendo la ciudad con el mejor agua de España".

Según la concesionaria, las actuaciones incluidas en el proyecto supondrán una gran mejora en la calidad del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, a través del incremento de la eficiencia del ciclo urbano de agua. Para ello, se creará un gemelo digital del funcionamiento del ciclo del agua, así como un centro inteligente que centralizará su gestión, interpretación y visualización.

Este centro de operaciones del servicio de aguas de Vigo supervisará el gemelo digital mediante la monitorización en tiempo real del estado de todas las instalaciones. También analizará los principales indicadores de la calidad de gestión (KPIs) con el objetivo de conseguir una detección temprana de desviaciones e incidencias, y obtener unos tiempos de respuesta más rápidos.

En la actualidad, se están ejecutando simultáneamente todas las líneas de actuación, que se dividen en tres bloques. El primero de ellos es mejora de la eficiencia: instalaciones de sensores de calidad del agua, medidores de consumo energético y de calidad de agua, detectores de alivio en los puntos de desbordamiento, variadores de frecuencia y modernización y automatización de todas las instalaciones, entre otras actuaciones.

Potabilizadora de Vigo en O Casal Xornal Vigo

El segundo bloque de actuaciones está centrado en el desarrollo de sistemas para la gestión de la información. En este caso, se está llevando a cabo una plataforma tecnológica de Aqualia para la "gestión inteligente y analítica del ciclo del agua, que será la base del funcionamiento del centro inteligente de control".

En cuanto al tercer bloque, está centrado en la mejora de estrategias, estudios o proyectos que promuevan el cumplimiento de la normativa, así como la adaptación al cambio climático. En este sentido, se está finalizando el desarrollo del plan integral de gestión del sistema de saneamiento, el plan director de abastecimiento, la auditoría del sistema de saneamiento y las modelizaciones matemáticas de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.