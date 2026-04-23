Una mujer resulta herida en Vigo tras hacer un trompo y salirse de la VG-20

Una conductora ha resultado herida en la tarde de este jueves en Vigo tras salirse de la vía mientras circulaba por la VG-20 a su paso por la parroquia de Matamá.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 15:15 horas en el punto kilométrico 6 de dicha vía, en dirección Vigo.

Fue un particular el que alertaba de que un coche se había salido de la vía tras hacer un trompo y quedar en dirección contraria a la de circulación.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió a la conductora que tenía dolor en una mano, y a la Guardia Civil de Tráfico.