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Una mujer resulta herida en Vigo tras hacer un trompo y salirse de la VG-20

El coche se salió de la vía tras hacer un trompo y quedar en dirección contraria a la de circulación

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Una conductora ha resultado herida en la tarde de este jueves en Vigo tras salirse de la vía mientras circulaba por la VG-20 a su paso por la parroquia de Matamá.

Imagen de la ruta recomendada de Vitrasa en Google Maps

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 15:15 horas en el punto kilométrico 6 de dicha vía, en dirección Vigo.

Fue un particular el que alertaba de que un coche se había salido de la vía tras hacer un trompo y quedar en dirección contraria a la de circulación.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió a la conductora que tenía dolor en una mano, y a la Guardia Civil de Tráfico.